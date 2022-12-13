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Председателя саратовского ЖСК будут судить за коммерческий подкуп при проведении капремонта дома

Кировский райсуд Саратова рассмотрит уголовное дело о коммерческом подкупе 61-летней председателя ЖСК. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в сентябре 2019 года председатель одного из ЖСК города предложила индивидуальному предпринимателю передать ей 50 тыс. руб. за заключение с ним от имени кооператива договоров на капремонт дома, завысив стоимость выполненных работ.

Предприниматель согласился, и в период с декабря 2019 по март 2020 год перевел обвиняемой указанную сумму.

Председатель признала вину и раскаялась в содеянном.

Марина Ковалева

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