Председателя саратовского ЖСК будут судить за коммерческий подкуп при проведении капремонта дома

Кировский райсуд Саратова рассмотрит уголовное дело о коммерческом подкупе 61-летней председателя ЖСК. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в сентябре 2019 года председатель одного из ЖСК города предложила индивидуальному предпринимателю передать ей 50 тыс. руб. за заключение с ним от имени кооператива договоров на капремонт дома, завысив стоимость выполненных работ.

Предприниматель согласился, и в период с декабря 2019 по март 2020 год перевел обвиняемой указанную сумму.

Председатель признала вину и раскаялась в содеянном.

Марина Ковалева