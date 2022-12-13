В Пентагоне пообещали пересмотреть присутствие своих атташе на Украине

Пентагон не раскрывает, сколько американских военных атташе работает при посольстве США на Украине, заявил представитель военного ведомства. Он допустил, что Пентагон пересмотрит присутствие своих атташе в стране.

Во время брифинга неназванного высокопоставленного чиновника спросили, обсуждается ли потенциальное увеличение численности военнослужащих при посольстве, которые будут отвечать за подсчет поставляемых Украине вооружений. Чиновник ответил, что этот вопрос должен быть согласован с Госдепом и межведомственными структурами.

«Как и в любой другой стране мира, мы продолжим пересматривать наше присутствие в стране по мере развития условий безопасности. Но у меня нет никаких объявлений или, знаете ли, цифр, которые я мог бы предоставить, в том числе из соображений безопасности»,— уточнил представитель Пентагона.

Накануне источники NBC сообщили, что Пентагон до конца года собирается увеличить число своих военных на Украине для усиления контроля за оружием. По данным канала, сейчас на Украине около 20 американских военных. Также в американском ведомстве рассматривают вопрос о направлении на Украину военных экспертов.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер