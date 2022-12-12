NBC: Пентагон собирается увеличить число своих военных на Украине для усиления контроля за оружием

Глава Пентагона Ллойд Остин собирается до конца 2022 года направить на Украину больше американских военных, чтобы увеличить контроль за тем, как применяется оружие США. Американское Минобороны работает над этой инициативой, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. Сегодня ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не отправляет своих солдат на Украину, но помогает ей материальными средствами.

Всего, по данным NBC, на Украине около 20 американских военных. Из них небольшая часть следит за передвижениями оружия.

Также в Пентагоне рассматривают вопрос о направлении на Украину военных экспертов. По мнению господина Остина, они помогут ВСУ использовать критически важные системы вооружений, в том числе комплексы противовоздушной обороны.

10 декабря заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс объявил, что Вашингтон готов изучить возможные утечки вооружения. Ранее в ООН призвали страны контролировать поставки оружия Киеву и «негосударственным вооруженным группам». По данным постпреда РФ при ООН Василия Небензи, оружие, предназначенное для Украины, всплывает на черном рынке в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Собакина