Экс-мэр Краснодара Андрей Алексеенко награжден орденом Мужества

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, ранее возглавлявший администрацию Краснодара, награжден орденом Мужества за работу в зоне специальной военной операции, сообщает «Ъ».

Награду вручил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Бывший краснодарский мэр награжден «за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей в чрезвычайной ситуации, смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга».

В августе 2022 года Андрей Алексеенко был назначен главой совета министров части Харьковской области, подконтрольной РФ. Вскоре после назначения господин Алексеенко принял участие в организации эвакуации органов власти и населения при отходе российских войск из Харьковской области. В конце ноября Андрей Алексеенко возглавил правительство Херсонской области.

Анна Перова, Краснодар