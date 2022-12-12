Кириенко наградил премьера Херсонской области орденом Мужества

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко награжден орденом Мужества. Госнаграду ему вручил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Церемония прошла в Кремле, сообщил представитель военно-гражданской администрации Херсонской области ТАСС.

Орден присвоен господину Алексеенко «за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей в чрезвычайной ситуации, смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга».

44-летний Андрей Алексеенко возглавляет херсонское правительство с конца ноября. Ранее он работал в правительстве Краснодарского края (2017–2021) и мэром Краснодара (2021–2022). В августе 2022 года был назначен главой совета министров подконтрольной России части Харьковской области.

Леонид Уварчев