Страны ЕС согласовали углеродный сбор для промышленного импорта

Европейский парламент и государства-члены Евросоюза (ЕС) достигли предварительного соглашения о механизме пограничной углеродной корректировки (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), предусматривающего введение налогового сбора за выбросы углекислого газа в атмосферу. Из материалов соглашения следует, что CBAM начнет действовать с октября 2023 года.

CBAM — аналог таможенного сбора, рассчитываемый на основе объемов прямых выбросов парниковых газов (ПГ), произведенных в ходе выпуска продукции, и цены за эмиссии, равной цене на рынке обязательных углеродных сертификатов EU-ETS. Данный сбор оплачивает импортер, который должен зарегистрироваться в специальном регулирующем органе, предоставить информацию об объемах эмиссии ПГ и приобрести сертификаты СВАМ для погашения эмиссий.

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела подчеркнул, что данный механизм представляет для ЕС необходимый шаг в борьбе с изменением климата.

«Этот механизм способствует импорту товаров предприятиями не только стран-участниц, но и государств, не входящих в ЕС, которые стремятся соответствовать высоким климатическим стандартам. Механизм обеспечит сбалансированный подход к импорту и привлечет наших мировых партнеров к борьбе с изменением климата»,— сказал господин Сикела (цитата по сайту совета ЕС).

CBAM будет регулировать импорт в пяти товарных группах, в соответствии с экологическими стандартами ЕС. В частности, сталь, алюминий, цемент и удобрения.

Согласно предварительному соглашению, CBAM начнет работу с октября 2023 года. Изначально механизм углеродной корректировки действовал в упрощенном порядке и применялся только в отношении отчетных материалов. Однако с октября следующего года параллельно с отменой бесплатного распределения разрешений на выбросы ЕС намерен постепенно вводить CBAM.

Существующие на сегодняшний день в ЕС механизмы по снижению риска утечки углерода включают бесплатное распределение разрешений на выбросы в ЕС для европейских производителей в секторах, склонных к утечке углерода, и финансовые меры по компенсации косвенных затрат на выбросы, которые переносятся на цены на электроэнергию.

Еврокомиссия предложила ввести механизм пограничной углеродной корректировки 14 июля 2021 года. Цена на выбросы, содержащиеся во ввозимой продукции, будут устанавливаться на основе стоимости CO2 на аукционах в европейской системе торговли квотами (EU ETS). По состоянию на 12 декабря 2022 года, европейские углеродные фьючерсы торговались выше отметки в €90 за тонну углерода.

Милена Костерева