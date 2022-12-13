Строительство нового зала Свердловской филармонии начнется в 2023 году

Строительство нового зала Свердловской филармонии в Екатеринбурге планируется начать в 2023 году. На проектирование здания в бюджете заложено 150 млн руб, рассказал глава города Алексей Орлов 12 декабря на встрече с главными редакторами СМИ.

По его словам, когда проект будет создан, регион подаст заявку на федеральное финансирование стройки.

Ранее сообщалось, что общая стоимость реализации проекта составляет 17 млрд руб. Из них 2 млрд нужно направить на разработку проектно-сметной документации. Это планировали сделать еще до конца прошлого года, но денег на это в бюджете не было.

Про строительство нового зала для свердловской филармонии начали говорить с 2018 года. Проект был презентован на Санкт-Петербургском международном культурном форуме в ноябре 2019 года. Архитектурную концепцию нового зала подготовило известное бюро Zaha Hadid Architects. Объект рассчитан на 2,3 тыс. зрителей. Он должен стать единственным залом за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, который сможет принимать оркестры мирового уровня. Ради строительства рядом с филармонией был снесен жилой пятиэтажный дом.

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Катерина Якушева