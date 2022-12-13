«Санкции переживают второе рождение»

Главы МИД стран Евросоюза не согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Комиссар ЕС по внешней политике Жозеп Боррель выразил надежду, что спорные вопросы удастся решить до конца текущей недели. Ограничительные меры вводятся против граждан и компаний из России. Энергетика в данный пакет не вошла, однако параллельно союзники обсуждают так называемый потолок цен на газ, в том числе российский. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Запад постепенно меняет тактику действий против Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Политическое решение принято — остались технические детали, которые согласуют в ближайшее время, гласит официальное заявление ЕС. Для начала нужно напомнить, что нынче обсуждается уже девятый по счету пакет санкций Европейского союза против России. По предварительной информации, под ограничительные меры подпадают по меньшей мере 140 человек и до 50 различных организаций, в том числе звезды телеэкрана: популярный певец, не менее известный режиссер, ведущие.

Не будем называть всех их поименно, поскольку, как это было сказано выше, список предварительный, окончательно не утвержденный. Мало ли что в итоге может случиться. Также речь идет о трех банках. Энергетика вроде бы в этот пакет не вошла. Хотя нужно заметить, что параллельно союзники обсуждают потолок цен на российский газ, и решение также обещают принять очень скоро.

Еще необходимо обратить внимание на отдельное заявление стран «семерки» о том, что экономическое давление на Россию в дальнейшем будет усиливаться, и не только на нее одну, но и на тех, кто нарушает санкционный режим. Видимо, способствует, помогает обходить ограничительные меры. Уже есть конкретные примеры: против Ирана расширили санкции в том числе за якобы поддержку РФ.

В этом, собственно, состоит новизна. Речь уже идет не просто о санкциях, а об определенных действиях в области регулирования и макроэкономики. Это как раз потолки цен на нефть и газ. И еще намечается борьба с фирмами и физическими лицами, которые помогают обходить запреты. Больше внимания явно будет уделяться вторым, в том числе российским бизнесменам или приравненным к ним категориям, а также странам не то чтобы дружественным, но заинтересованным в контактах с Россией.

Вот очередной пример: комиссар ЕС по внешней политике Жозеп Боррель выразил беспокойство тесным сотрудничеством Москвы и Анкары. Сербию, мягко говоря, призывают подумать о том, что ей важнее: стратегический партнер или вступление в Евросоюз. Китай также просят, Индии делают разные предложения на этот счет.

Постепенно подходит время подводить итоги уходящего года и рассуждать о том, что нас ждет дальше. Так вот, санкции переживают свое второе рождение, своеобразную модернизацию.

Соответственно, будут и новые пакеты — уже с двузначными номерами. На этот счет есть намерение и политическое решение продолжать дальше. И, что важно отметить, делается это в ущерб себе же любимым. Также продолжится работа над повышением эффективности принимаемых антироссийских мер — это превращается в повседневность. Может быть, сопротивляться всему этому станет сложнее. Впрочем, не будем гадать — скоро все станет ясно.

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