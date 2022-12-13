Объем предложения на рынке новостроек в Екатеринбурге достиг исторического максимума

Число нереализованных квартир на первичном рынке Екатеринбурге достиг рекордной отметки и составил 41,6 тыс. объектов, рассказали в Уральской палате недвижимости (УПН).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Крайне контрастный 2022 год завершается, но не перестает удивлять. Объем предложения на рынке новостроек в ноябре вырос до рекордной отметки 41,6 тыс. нереализованных квартир. После заметного провала продаж в октябре, фиксируем рост числа сделок и ожидаем неплохие показатели в декабре 2022 года», — прокомментировали в УПН.

В палате отметили, что рынок активизировался на фоне предполагаемой отмены льготной ипотеки (программа может закончится с 1 января) и ценового стимулирования со стороны девелоперов. «К концу года терпеливые покупатели дождались реальных скидок на отдельные проекты. Квартир на вторичном рынке по-прежнему немного, а активность покупателей немного выросла. Но сложившиеся тенденции не гарантируют рынку дальнейшего восстановления роста», — резюмировали в УПН.

В УПН также рассказали, что индекс кранов в Екатеринбург опустился до минимальных показателей за последние 1,5 года и достиг 140 штук.

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