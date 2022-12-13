Индекс кранов в Екатеринбург опустился до минимальных показателей за последние полтора года

В Екатеринбурге индекс кранов в IV квартале снизился до 140 штук. По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), это минимальный показатель за последние 1,5 года. Сейчас в уральской столице около 47% проектов находятся на завершающих этапах строительства, где башенные краны не требуются и более 20% на начальных — подготовка площадки, стадия котлована или заливка фундамента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным УПН, за последний квартал число работающих кранов в Екатеринбурге снизилось на 11 штук или на 7%. По сравнению с прошлым годом снижение составило 14%. Так, в IV квартале прошлого года в городе работало 162 крана, а 2020 года — 98.

Индекс кранов отражает количество башенных кранов, работающих на строительных площадках жилых домов (без учета остановленного строительства). Показатель является косвенным индексом строительной активности в жилой сфере.

В палате также рассказали, что число нереализованных квартир на рынке уральской столице достигло 41,6 тыс.

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