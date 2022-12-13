Aurus открыл первый свой дилерский центр в Санкт-Петербурге

Российский бренд автомобилей представительского класса Aurus открыл свой первый шоу-рум в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба компании. В салоне на Пулковском шоссе в настоящий момент представлены модели Senat и Komendant.

Шоу-рум будет предлагать клиентам как новые машины, так и автомобили с пробегом. Старт продаж на площадке назначен на апрель 2023 года. Ранее открытие салона планировалось до конца 2021 года.

«Я думаю, в следующем году мы будем говорить о десятках автомобилей, которые будут приобретены здесь клиентами из Санкт-Петербурга. Один известный английский бренд в России продавал чуть более 200 автомобилей. Это был весь модельный ряд. В этом смысле мы понимаем, что Aurus в России может выдавать примерно такие же значения»,— заявил на церемонии открытия директор по продажам и сервису компании Артем Юсупов (цитата по ТАСС).

Шоу-рум Aurus в Петербурге стал третьим салоном компании. Первые два работают в Москве в «Москва-Сити» и комплексе «Авилона» в районе станции «Автозаводская».

Российская марка автомобилей представительского класса Aurus запущена в 2013 году по заказу Минпромторга. Проект реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров. Инвестиции со стороны государства в его создание составили 12,4 млрд рублей.

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