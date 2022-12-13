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обновлено 08:29

Уснувшего в сугробе нетрезвого мужчину спасли в Удмуртии

12 декабря около 17:30 сторожевые собаки обнаружили нетрезвого 31-летнего мужчину, который уснул в сугробе в районе порта Южный в Сарапуле на реке Каме. Как сообщает пресс-служба общества спасения на водах Удмуртии, вечером температура воздуха достигла -12°С, а пострадавший был без теплой одежды и обуви.

Мужчина оказался в 100 м от поста спасателей. Дежурные на санях волокушах доставили пострадавшего в помещение, где он пришел в себя. Его напоили горячим чаем и помогли связаться с родственниками и знакомыми.

Пострадавший оказался водителем, который временно работает и проживает в одном из поселков Сарапульского района. Мужчина не помнил, как оказался в 1,5 км от ближайших жилых домов в пригороде Сарапула.

От госпитализации пострадавший отказался. Спасатели по следам отыскали в сугробах его обувь, после чего доставили мужчину на автомобиле по адресу, названному его знакомыми по телефону.

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