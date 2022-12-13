Приговорившая Бута судья заявила, что не считает его террористом

Бывшая окружая судья США Шира Шейндлин, участвовавшая в деле Виктора Бута, заявила, что считает его бизнесменом, а не террористом. Она считает, что его задержание было «подстроено» правительством США. Экс-судья сказала, что назначила бы ему меньший тюремный срок.

По мнению госпожи Шейндлин, Бут «сам не был террористом, который, как "Аль-Каида" (запрещенная в РФ террористическая организация), влетает на самолете во Всемирный торговый центр». «Я всегда говорила, что он не идейный террорист. Он бизнесмен»,— сказала она «РИА Новости».

Она считает, что россиянина не волнует, «кого убило то оружие, которое он продал». Шира Шейндлин назвала вынесенный ему приговор «очень суровым», потому что «это было преступление, которое он не собирался совершать». «С ним связались агенты под прикрытием. Он не сближался с колумбийской террористической организацией. Они не вступали в контакт с ним. Это было подстроено правительством Соединенных Штатов»,— утверждает она.

В 2012 году Бут был приговорен в США к 25 годам колонии за продажу оружия. 8 декабря россиянина обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Госпожу Грайнер осудили в августе на девять лет за то, что в аэропорту Шереметьево в ее электронной сигарете обнаружили гашишное масло.

Подробнее об обмене — в публикации «Ъ» «Бут или не Бут, сделайте что-нибудь».

Лаура Кеффер