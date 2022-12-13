Снегопады прерывают движение на дорогах в Алтайском крае

В Алтайском крае непогода осложнила автомобильное движение на дорогах. Об этом сообщили в КГКУ «Алтайавтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Из-за снегопадов и метелей закрыто движение грузового транспорта и автобусов по трассе К-03 от города Змеиногорска до села Варшава, а также по трассе К-09 от границы с Поспелихинским районом до границы с Казахстаном. Кроме того, все автомобильное движение прекращено на автомобильной дороге Топчиха – Чистюнька – автодорога К-13 (в Топчихинском районе).

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте главного управления МЧС по Алтайскому краю, днем 13 декабря ожидается усиление ветра с порывами до 25-27 м/с, снег и метели. С 14 декабря в регионе установится морозная погода.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский