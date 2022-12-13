Власти Кузбасса: военная прокуратура начала проверку видео о проблемах с экипировкой военнослужащих

В правительстве Кемеровской области прокомментировали информацию о якобы возникших проблемах с экипировкой мобилизованных из Кузбасса. Видео с сообщением военнослужащих без опознавательных знаков было ранее опубликовано в соцсетях, уточнили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По словам консультанта департамента военно-мобилизационной подготовки Кузбасса Юрия Елгина, бойцы укомплектованы всем необходимым. «Я лично выдавал имущество. Наши парни на достойном уровне укомплектованы», - сказал он. Юрий Елгин также добавил, что командование полка с которым связались власти, не подтвердило информацию о проблемах с экипировкой бойцов.

«По факту распространения ролика проводится проверка военной прокуратурой. На ее основании будет вынесено соответствующее процессуальное решение», - сказал Юрий Елгин.

Ранее военнослужащий из Алтайского края опубликовал видео с критикой снабжения и обучения в воинской части. Позднее боец извинился за свои высказывания. «Вещевое довольствие получил в полном масштабе, новенькое, удобненькое. Получил даже каску, оружие. Все в полном объеме мной получено. Поспешные выводы сделал, прошу меня простить и понять, так как ситуация сложная, и все мы очень сильно переживаем и хотим вернуться домой»,– рассказал он, демонстрируя полученную форму и каску.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова