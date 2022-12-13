9,18 процента составила средневзвешенная ставка по корпоративным рублевым кредитам сроком до года, включая кредиты «до востребования» в октябре 2021 года, сообщил ЦБ. В октябре такие ссуды в структуре корпоративных кредитов составляли 55,6% против 70,4% годом ранее, а ставка по ним за год снизилась на 2 процентных пункта (п. п.) и на 0,3 п. п. по сравнению с сентябрем 2022 года. В отраслевом разрезе, впрочем, ставки менялись в октябре разнонаправленно: росли (с высокого уровня) в торговле и снижались (и так с невысоких значений) в обработке. Средневзвешенная цена по корпоративным кредитам длиннее года в октябре выросла второй месяц подряд — до 9,1%.