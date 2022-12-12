«Локомотив-Кубань» отстал от московских

Новичок Единой лиги ВТБ — московский МБА — одержал, возможно, ключевую победу в борьбе за четвертое место на первом этапе регулярного первенства. В понедельник подопечные Василия Карасева на своей площадке обыграли основного конкурента за место в топ-4 «Локомотив-Кубань» со счетом 89:76. Теперь у МБА не просто перевес в две победы над краснодарцами, а преимущество в два выигранных очных противостояния.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Единая Лига ВТБ Фото: Единая Лига ВТБ

МБА дебютировал в Единой лиге ВТБ матчем как раз против «Локомотива-Кубани». Ту, октябрьскую встречу, московская команда выиграла, но надо признать, что воспринято это было не столько как успех новичка лиги, сколько как осечка ее старожила, вступившего в фазу трансформации, направленной на более активное вовлечение в состав доморощенных игроков. Время однако, показало, что успехи МБА вовсе не были случайными. Отметим, что команда Василия Карасева обходится вообще без легионеров, но, тем не менее, смотрится более чем прилично.

Ко второй в сезоне встрече с железнодорожниками МБА подошел, имея в активе 10 побед, а в пассиве 5 поражений. Причем три из них МБА потерпел в играх со значительно более богатыми, а значит и лучше укомплектованными ЦСКА, «Зенитом» и УНИКСом. Солидная, что и говорить, для дебютанта статистика. Что касается «Локомотива-Кубани», то у него в активе было на одну победу меньше, а в пассиве на одно поражение больше. Ну а поражение в Москве значительно ухудшало шансы краснодарцев на попадание в топ-4 по итогам первого этапа регулярного первенства.

Что до самой игры, то поначалу казалось, что «Локомотив-Кубань» лучше готов к матчу. Не сильно, но достаточно, чтобы превзойти хозяев. Чего стоили хотя бы три подряд дальних попадания в исполнении Дмитрия Узинского и Антон Квитковских (дважды). Но МБА не то что не сдавался, а крайне активно отвечал ударом на удар. А благодаря выдавшему сильный отрезок Даниилу Касаткину вышел вперед. Впрочем, первая половина матча так и не дала ни одной из команд какого-то преимущества. Ничья 42:42. Однако сразу после перерыва рисунок изменился. Василий Карасев внес коррективы в игру своей команды и она тут же выдала мощнейший рывок. При этом хозяева не забывали и об обороне. Скажем ключевой добытчик «Локомотива-Кубани» Джейлен Барфорд был закрыт почти наглухо. К тому же гости еще и принялись терять мячи в безобидных ситуациях. Как следствие МБА выдал рывок 14:0 и фактически решил исход противостояния. Все попытки краснодарцев спасти матч ничего не дали. Максимум что удавалось гостям так это приближаться на 8–10 очков. Да и то ненадолго. В итоге МБА победил со счетом 89:76, закрепился на четвертом месте и опережает «Локомотив-Кубань» не просто на две победы, а на две победы в очных встречах.

«Я полностью доволен тем, что показала команда. В первой половине у нас были проблемы на подборе, но мы их исправили. Что сказал команде в перерыве? Такие слова в эфире говорить нельзя. Если серьезно, то просто обратили внимание на ошибки, попросили избежать их. Ребята с этим справились» — заявил после матча Василий Карасев.

Арнольд Кабанов