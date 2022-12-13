Как с чайного листа

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском о возврате государству сельхозугодий площадью 610 га в Лазаревском районе Сочи. Участки, предназначенные для выращивания чая, арендует ЗАО «Дагомысчай». По данным прокуратуры, договор аренды был заключен с нарушением закона, при этом производство чайного листа сохранилось на незначительной площади, остальная территория заброшена или используется под застройку. Производитель чая с претензиями прокуратуры не согласен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Клюшкин / ТАСС Фото: Виктор Клюшкин / ТАСС

Лазаревский районный суд Сочи 14 декабря рассмотрит исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ, которая просит признать ничтожным договор аренды сельхозугодий, заключенный между администрацией города Сочи и ЗАО «Дагомысчай», а также договоры с субарендаторами. Надзорное ведомство настаивает на передаче 106 участков общей площадью 610 га в распоряжение Росимущества с регистрацией права собственности на сельхозугодия Российской Федерации. Копия искового заявления имеется в распоряжении “Ъ”, речь идет о бывших землях чайного совхоза «Дагомысский», преобразованного в ЗАО «Дагомысчай».

Изначально в бессрочном пользовании предприятия находилось свыше 2,1 тыс. га сельхозугодий, в том числе чайных плантаций, фруктовых и ореховых садов. Прокуратура утверждает, что Росимущество должно было прекратить право бессрочного пользования «Дагомысчая» и зарегистрировать право собственности РФ на землю, однако ведомство «не выполнило возложенные на него обязанности по защите имущественных прав государства». «В свою очередь, администрация Сочи, не имея законных оснований и полномочий, действуя недобросовестно, распорядилась земельными участками вопреки интересам государства и общества. В 2006 году участки были включены в реестр муниципальной собственности, на них было зарегистрировано право собственности муниципального образования Сочи. В 2012 году мэрия заключила с ЗАО "Дагомысчай" договор аренды земли на 49 лет»,— говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Недавняя прокурорская проверка законности использования земель, находящихся в публичной собственности, выявила факты незаконного распоряжения участками, предназначенными для сельскохозяйственного использования. В частности, на землях ЗАО «Дагомысчай», а также на участках, которые компания сдала в субаренду, обнаружены незаконно возведенные жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки. Значительная часть участков покрыта дикорастущими кустарниками, а сады заброшены. При этом, по информации Генпрокуратуры, «Дагомысчай» использует под выращивание чайного листа всего 128 га.

Получить комментарий администрации Сочи и краснодарского МТУ Росимущества “Ъ” не удалось, на запросы редакции они не ответили. Представители ЗАО «Дагомысчай» отмечают, что это уже не первое дело по иску Генпрокуратуры по аналогичным основаниям в отношении земель чаеводческих предприятий. Такие же дела рассмотрены Адлерским и Хостинским судами города Сочи. Во всех случаях прокуратура оспаривала законность нахождения земли в собственности города Сочи, которая, по ее мнению, должна принадлежать государству. «По сути, это спор между двумя публичными собственниками земли, но прокуратура просит признать недействительными сделками все договоры аренды земли чаеводческого предприятия, тем самым прекращая права сельхозпроизводителя на земельные участки, являющиеся основой его деятельности»,— пояснил “Ъ” один из руководителей ЗАО «Дагомысчай».

Официальный представитель ЗАО «Дагомысчай» Роман Домащенко, управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры», обращает внимание на то, что аналогичные иски прокуратуры в Адлерском и Хостинском судах были рассмотрены и удовлетворены очень быстро, в течение двух-трех недель. «Это вызывает беспокойство у ответчиков, лишенных разумных сроков на подготовку доводов в опровержении заявленных требований»,— отметил юрист.

Анна Перова, Краснодар