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Коммерсантъ FM
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Боррель исключил введение санкций против партий в странах ЕС, поддерживающих контакты с РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не рассматривает введение санкций против политических партий стран—членов союза, которые поддерживают тесные контакты с российскими партиями. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ЕС.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Жозеп Боррель

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Вопрос болгарского журналиста об ограничениях в отношении политических партий ЕС последовал после того, как господин Боррель рассказал о том, что главы МИД ЕС не согласовали девятый пакет санкций против РФ. Он подчеркнул, что среди стран Евросоюза остаются отдельные разногласия и выразил надежду согласовать девятый пакет санкций до конца недели.

«Я не могу сказать какие страны с чем не согласны, но никто не блокирует санкции, вопрос лишь о минимальных изменениях»,— добавил господин Боррель (цитата по ТАСС). При этом, по его словам, все страны ЕС уже согласовали внесение в черный список российских политиков и парламентариев.

При этом в некоторых странах ЕС существуют политические партии, которые поддерживают контакты с Россией. В частности, депутаты основанной в 2013 году оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») в феврале 2021 года приезжали в Москву. По официальным заявлениям, они были намерены обсуждать возможности для снятия экономических санкций.

Эрдни Кагалтынов

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