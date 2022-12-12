Бывшему главе Краснодара вручили орден Мужества

Первый замглавы администрации президента РФ вручил орден Мужества экс-главе Краснодара Андрею Алексеенко, возглавляющему правительство Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония награждения состоялась 12 декабря в Кремле. Бывший мэр Краснодара был отмечен орденом «за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей в чрезвычайной ситуации, смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга».

Андрей Алексеенко возглавил правительство Херсонской области в ноябре 2022 года. Новый председатель правительства региона занимается вопросами интеграции в единое правовое, экономическое и гуманитарное пространство России. До нового назначения Андрей Алексеенко возглавлял совет министров Харьковской области. Пост главы Краснодара господин Алексеенко занимал в период с ноября 2021 август 2022 года.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram