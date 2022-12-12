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Коммерсантъ FM
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«Банши» с большими перспективами

Объявлены претенденты на «Золотой глобус»

Голливудская ассоциация иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) объявила номинантов на премию «Золотой глобус», которая счастливо пережила все бурлившие вокруг нее в последние пару лет скандалы. Лидером по количеству номинаций стали «Банши Инишерина», выдвинутые на восемь наград.

Кадры из фильма «Банши Инишерина»

Кадры из фильма «Банши Инишерина»

Фото: MSG Entertainment

Кадры из фильма «Банши Инишерина»

Фото: MSG Entertainment

Картина Мартина Макдоны «Банши Инишерина», рассказывающая о неожиданной ссоре двух закадычных друзей, претендует на то, чтобы стать лучшей в категории «Комедия или мюзикл». Конкуренцию ей составят «Вавилон» Дэмиена Шазелла о Голливуде эпохи 1920-х годов, антикапиталистическая сатира «Треугольник печали» Рубена Эстлунда, иронический детектив «Стеклянная луковица» Райана Джонсона — продолжение его же хита 2019 года «Достать ножи» и «Всё, везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта — жанровая принадлежность и содержание этого фильма лучше всего описывается его названием.

В категории «Лучший драматический фильм» будут соревноваться долгожданный «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона (его мировая премьера состоится только завтра, но, очевидно, члены HFPA успели посмотреть фильм на пресс-показах и проголосовать за него с невиданной оперативностью), «Тар» Тодда Филда (фильм о женщине-композиторе, чья карьера оказывается под угрозой из-за былых прегрешений), военно-воздушный блокбастер «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински, ностальгические «Фабельманы» Стивена Спилберга и байопик короля рок-н-ролла «Элвис» База Лурмана.

Два фильма, в которых музыка является важнейшей составляющей, не попали в музыкальную категорию (впрочем, отнести их к комедиям тоже было бы сложно).

Но в чем Ассоциацию иностранной прессы точно не получится упрекнуть, как это иногда бывает с Киноакадемией и «Оскаром», так это в несовпадении со вкусами широкого зрителя.

Мартин Макдона номинирован за лучшую режиссуру и сценарий. Кроме того, у «Банши» четыре актерские номинации: Колин Фарелл может стать лучшим актером в мюзикле или комедии, а Брендан Глисон, Барри Кеоган и Керри Кондон удостоились внимания HFPA за свою работу в ролях второго плана. Также на награду претендует композитор фильма Картер Беруэлл.

В режиссерскую номинацию, помимо Макдоны, попали дуэт Дэна Квана и Дэниела Шайнерта, Джеймс Кэмерон, Стивен Спилберг и Баз Лурман. В сценарной — фигуранты все те же: Кван и Шайнерт за «Всё, везде и сразу», Спилберг и Тони Кушнер за «Фабельманов», Тодд Филд за «Тар» и Сара Полли за драму о насилии в общине меннонитов «Говорят женщины». Последняя, правда, в отличие от остальных выдвинута только в одной категории, помимо «Лучшего сценария»,— а именно в номинации «Лучший саундтрек».

Какие фильмы стали главными лауреатами премии «Золотой глобус» в 2021 году

Лучшим актером в драме может стать Брендан Фрейзер («Кит»), Остин Батлер («Элвис»), Хью Джекман («Сын»), Джереми Поуп («Проверка») или Билл Най («Жить»). За главную женскую роль в драме номинированы Кейт Бланшетт («Тар»), Анна де Армас («Блондинка»), Виола Дэвис («Королева-воин»), Оливия Колман («Империя света») и Мишель Уильямс («Фабельманы»). Среди актеров и актрис, сыгравших главные роли в комедиях и мюзиклах, на «Глобус» выдвинуты Адам Драйвер («Белый шум»), Диего Калва («Вавилон»), Дэниел Крейг («Стеклянная луковица»), Рейф Файнс («Меню»), Мишель Йео («Всё, везде и сразу»), Лесли Мэнвилл («Миссис Харрис едет в Париж»), Эмма Томпсон («Любовь по вызову»), Марго Робби («Вавилон») и Аня Тейлор-Джой («Меню»).

В телевизионных категориях фаворитом HFPA стала комедия телеканала АВС о недофинансировании школьного образования «Начальная школа "Эбботт"», выдвинутая на пять наград. О том, сколько из них она и все остальные номинанты заберут в итоге, станет известно 10 января 2023 года, когда состоится вот уже восьмидесятое по счету вручение «Золотых глобусов».

Юлия Шагельман

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