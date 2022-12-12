Сугроб на колесиках

Из-за сильнейшего за последние восемь лет снегопада в Перми возникли проблемы с уборкой улиц и, как следствие, образовался транспортный коллапс. Сложности с обслуживанием дорог появились не только в районах, но и в центре краевой столицы. Источники «Ъ-Прикамье» полагают, что они во многом обусловлены финансовыми трудностями подрядчика «Дортехинжиниринг», занимающегося содержанием центральных улиц. В гордуме считают, что причиной послужило недостаточное финансирование контрактов со снегоуборочными предприятиями в целом, а также неожиданность и аномальность самого снегопада. В городском парламенте рассчитывают, что ситуацию улучшит выход на дороги Перми краевого подрядчика, и предлагают сделать это, не дожидаясь следующего года.



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Об ожидающемся сильном снегопаде в течение выходных в центре геоинформационных систем ПГНИУ предупредили днем 9 декабря. В ГИС-центре прогнозировали, что в общей сложности в Пермском крае с вечера 9 декабря по утро 13 декабря выпадет до 40–45 мм осадков (1 мм осадков в жидком эквиваленте составляет 1–1,5 см снежного покрова, в зависимости от его структуры). Ожидалось, что зона наиболее интенсивных осадков пройдет чуть севернее Перми. В центре отмечали, что это будет сильнейший снегопад в краевой столице за последние восемь лет (с октября 2014 года), а в период календарной зимы — за последние двенадцать лет (с декабря 2010-го). Позже в ГИС-центре скорректировали прогноз и сообщили, что снегопад, вероятнее всего, завершится уже вечером 12 декабря, его окончательные итоги центр подведет на следующий день.

По данным администрации Перми, с вечера пятницы до утра понедельника в городе выпало 27 мм осадков, что соответствует 60% месячной нормы декабря для краевой столицы. Прирост снежного покрова в Перми составил около 30 см. В пресс-службе мэрии отметили, что в преддверии снегопада глава города Алексей Демкин отменил выходные для глав районов и своего заместителя по благоустройству Дмитрия Галиханова. Все подрядные организации были задействованы в уборке снега с городских улиц, чтобы не допустить образования заторов на дорогах. Всего за прошедшие выходные в Перми было использовано 2,5 тыс. тонн противогололедных материалов, с улиц города вывезли более 20 тыс. куб. м снега. На дорогах было задействовано до 290 единиц техники днем и до 327 ночью, а также более 300 рабочих.

Несмотря на принятые меры, снегопад осложнил дорожную ситуацию в Перми. Вечером в пятницу пробки достигали 9 баллов, в субботу и воскресенье находились на уровне 5–6 баллов. Особенно было затруднено движение на въездах в город, а также в центральном планировочном районе.

Прошлой зимой в Перми также были проблемы с уборкой снега. После появления в СМИ публикаций о неудовлетворительном содержании улиц прокуратура Перми провела по этому факту проверку и внесла представление главе города о выявленных недостатках работы департамента благоустройства. Подрядчики, занимающиеся содержанием муниципальных дорог во всех районах города, были оштрафованы на 9 млн руб. При этом наиболее крупные суммы удержаны с компаний, работающих на территории Ленинского и Мотовилихинского районов. После этого было решено передать полномочия по содержанию улиц в центре Перми на краевой уровень. Их будет обслуживать специально созданное структурное подразделение КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» (УАДиТ). Планируется, что оно приступит к работе 1 января.

Пока уборкой улиц в центре, в основном, занимается ООО «Дортехинжиниринг» (входит в ГК «Пермавтодор»), обслуживающее Ленинский район. В октябре в отношении этой компании была введена процедура наблюдения, ее задолженность перед кредиторами оценивается в 555 млн руб.

Связаться с директором ГК «Пермавтодор» Сергеем Крутиковым не удалось, он не ответил на звонок.

Источник, близкий к администрации Перми, считает, что как раз трудности подрядчика стали причиной неудовлетворительного качества уборки снега в центре города. Собеседник «Ъ-Прикамье» полагает, что «Дортехинжиниринг» на данный момент уже не заинтересован в работе на этой территории, так как за время, оставшееся у компании по контракту, она не исправит свое финансовое положение.

Председатель комитета Пермской думы по городскому хозяйству Максим Спиридонов полагает, что возникновение заторов на дорогах в таких погодных условиях вряд ли можно было предотвратить. «Ликвидировать более половины месячной нормы осадков одномоментно просто невозможно. Руководство города, главы районов работают добросовестно. Все существующие возможности направлены на минимизацию последствий стихии, никакой халтуры нет. Думаю, что в течение ближайших двух-трех дней город удастся вычистить»,— говорит депутат. Он считает, что передача полномочий по содержанию центральных улиц на уровень региона поможет быстрее справляться с подобными ситуациями в будущем. «Дополнительная техника, дополнительные люди и ресурсы — точно не минус, а плюс»,— полагает господин Спиридонов.

По мнению депутата гордумы, члена рабочей группы по контролю реализации полномочий администрации Перми в сферах дорожной деятельности и благоустройства Алексея Овчинникова, эффективность уборки снега оказалась снижена не только из-за неожиданности и аномальности снегопада, но и из-за недостаточного финансового обеспечения контрактов с подрядчиками. Ранее в мэрии сообщали, что в 2022 году она составляет лишь 18%, а в 2023-м вырастет до 32–35%. «Подрядчики работают в меру сил. Сколько заложено финансирования, столько техники и людей они и могут вывести»,— поясняет господин Овчинников. Он соглашается, что обслуживание части города краевой структурой во многом облегчит положение. «Было бы здорово, чтобы это предприятие приступило к работе не в начале следующего года, а в ближайшие дни, если есть такая возможность»,— отмечает депутат.

Екатерина Артемова