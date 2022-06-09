Уставный туризм

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Как выяснил “Ъ”, госкорпорация «Туризм.РФ» стала совладельцем более двух десятков компаний по строительству туристических объектов в регионах страны. Среди ее партнеров — структуры миллиардеров Владимира Евтушенкова и Олега Дерипаски, экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева и бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Получив в партнеры госструктуры, инвесторы могут рассчитывать на льготные кредиты и финансирование инфраструктуры на своих курортах. Впрочем, окупаемости от таких проектов эксперты не ждут, называя их «политически мотивированными».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«Туризм.РФ» вошел в уставный капитал 24 компаний по строительству в регионах страны туристических объектов, подсчитал “Ъ” на основе данных «СПАРК-Интерфакс». Так, госкорпорация получила 49% в ООО «Визит Абрау», основанном винодельческой компанией «Абрау-Дюрсо» семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова. «Визит Абрау» создано для развития одноименного курорта в Новороссийске.

Кроме того, госкорпорация вошла в состав учредителей туристических проектов в Завидово Тверской области и парка «Три вулкана» на Камчатке, реализуемых топ-менеджером сочинского курорта «Роза Хутор» Сергеем Бачиным. «Туризм.РФ» также получил по 49% в «Ангара отеле» и «Электре», зарегистрированных в Иркутской области и подконтрольных En+ Group, основанной Олегом Дерипаской. Еще 1% у госкорпорации в ООО «Космос отель Каракольские озера», основанном АФК «Система» семьи Владимира Евтушенкова. Эта компания анонсировала строительство гостиниц в Чемальском лесничестве Республики Алтай. Во всех этих компаниях, как и в «Туризм.РФ», комментарии не предоставили.

В число новых партнеров госкорпорации вошел и экс-глава Минсельхоза Александр Ткачев. Контролируемая им компания «Красная Поляна» учредила ООО «Лаго-Наки» для строительства горнолыжного курорта в Адыгее. В этом юрлице «Туризм.РФ» получил 25%. На строительство инфраструктуры в будущем курорте планируется направить 17,65 млрд руб., сообщили “Ъ” в «Красной Поляне».

«Туризм.РФ» создан в 2020 году по решению правительства РФ и специализируется на развитии туристической инфраструктуры. Корпорацией руководит Сергей Суханов, бывший вице-президент оргкомитета «Сочи 2014». Предполагалось, что госкомпания получит 36,8 млрд руб. на строительство дорог и инженерных сетей в новых курортных зонах.

Бизнесмены, согласившиеся отдать доли в своих компаниях госкорпорации, взамен могут рассчитывать на льготные кредиты со ставкой 5%, а также на софинансирование инфраструктурных объектов на своих курортах в рамках федеральных и региональных программ, поясняет собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Партнер адвокатского бюро КИАП Антон Самохвалов называет участие госкорпорации одной из форм государственно-частного партнерства. Это позволит «Туризм.РФ» осуществлять в том числе корпоративный контроль, получать информацию о выполнении плана, говорит он. Эксперт добавляет, что в случае невыполнения инвестором обязательств договор может предусматривать выкуп его долей.

Похожий механизм иногда используется банками для обеспечения обязательств заемщиков, поясняет партнер «Сотби» Варвара Кнутова. В случае возникновения форс-мажора, по словам источника “Ъ” в отрасли, «Туризм.РФ» должен взять на себя обязательства по поиску других инвесторов для завершения проекта.

Другой собеседник “Ъ” добавляет, что у «Туризм.РФ» будет право вето на те или иные решения компании, где госкорпорация получила доли. С одной стороны, считает он, для инвесторов сотрудничество с госструктурой позволяет снизить административную нагрузку, с другой — создает риски из-за повышенного внимания проверяющих органов за расходованием средств. «Вспоминая опыт подготовки к Олимпиаде в Сочи, я не завидую инвесторам, получившим льготные кредиты. Механизмы контроля со стороны кредиторов серьезно ужесточились, и бизнесмены отвечают личными активами»,— отмечает собеседник. В то же время он не сомневается, что для многих крупных инвесторов в туриндустрию речь идет о реализации политически мотивированных проектов, окупаемости которых никто не ждет.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев