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Коммерсантъ FM
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Дело идет к мастеру

Ответить за гибель сотрудников Пермского порохового завода может их начальник

Расследование уголовного дела о пожаре на ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ), в результате которого погибли трое сотрудников, вышло на новый этап. Как утверждают знакомые с ситуацией источники, следствие заинтересовалось действиями мастера участка, где произошла трагедия. По их данным, после выключения в цехе электроэнергии он велел сотрудникам продолжать работу и сам серьезно пострадал при пожаре. Собеседники говорят, что мастер участка якобы был допрошен в качестве подозреваемого. Они не исключают, что работа продолжилась, потому что сотрудники хотели выполнить план и сохранить сырье для специзделий.

Пермский пороховой завод

Пермский пороховой завод

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пермский пороховой завод

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пожар «в цехе производства пластмассы» на ФКП «Пермский пороховой завод» произошел вечером 22 октября. В результате погибли пресссировщик пятого разряда Константин Ужегов, а также слесари-ремонтники Евгений Чиндимиров и Александр Гилев. Мастер участка в тяжелом состоянии был доставлен в ожоговое отделение ГКБ имени Гринберга. Управлением Следственного комитета России (СКР) по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности к эксплуатации опасных производственных объектов, повлекших смерть двух и более лиц. На заводе создана своя комиссия по установлению причин трагедии. Также проверки проводят Ростехнадзор и прокуратура.

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, сферические пороха для стрелкового оружия. Финансовые показатели не раскрываются.

По данным заводской газеты «Кировец» (.pdf), предварительно установлено, что произошло горение остатков блока спецпродукции. Ранее собеседники «Ъ-Прикамье» говорили, что сотрудники завода проводили работы в интересах соседнего АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов». Было установлено, что перед пожаром в цехе отключилось освещение, после чего сотрудники пытались продолжить работу в темноте. О ходе расследования не сообщалось.

Несколько знакомых с ситуацией на заводе источников говорят, что практически сразу у следствия возникли вопросы к пострадавшему мастеру. По их данным, якобы еще осенью он был допрошен в качестве подозреваемого. На прошлой неделе выживший сотрудник все еще находился в лечебном учреждении.

«Если он действительно велел подчиненным продолжить работу в условиях темноты, то логически такое решение объяснить сложно,— говорит близкий к предприятию собеседник.— Возможно, они хотели выполнить план и сохранить изделия. Мастер точно так же рисковал и сам мог погибнуть». Он отмечает, что если бы в производственном процессе произошла пауза, то продукцию, с которой работали сотрудники, пришлось бы утилизировать.

Один из бывших работников ППЗ утверждает, что ранее о возникновении внештатных ситуаций, таких как отключение электричества, сразу сообщалось диспетчеру.

«Работу можно было возобновить только по решению комиссии, причем издавалось оно в письменном виде»,— говорит он.

В текущем году это второй несчастный случай на Пермском пороховом заводе, в результате которого гибнут люди. 1 мая в одном из цехов произошло возгорание, в результате которого погибли три сотрудницы завода. «Одна погибла на месте, а еще две смогли самостоятельно эвакуироваться из цеха, но получили ожоги дыхательных путей»,— говорит источник в сфере ОПК. По данному факту было возбуждено уголовное дело, о результатах расследования не сообщалось. Собеседники «Ъ-Прикамье» говорят, что причина возгорания пока не установлена. В качестве предварительной версии рассматривается нарушение правил промышленной безопасности.

Дмитрий Астахов, Пермь

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