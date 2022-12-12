Спецпредставитель Госдепа США призвала Литву признать участие литовцев в Холокосте

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Холокоста Эллен Джермейн призвала Литву признать, что некоторые участники послевоенного вооруженного сопротивления советской власти участвовали во время Второй мировой войны в массовом уничтожении евреев.

«Проблема существует (в странах, которые подверглись оккупации нацистами.— ''Ъ'') . Есть она и в Литве. Восхваляются, увековечиваются памятниками люди, которые видятся как национальные герои, потому что они боролись против Советов, но одновременно они были и нацистскими коллаборационистами, участвовали в преступлениях нацизма, в геноциде»,— сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство ELTA, которое приводит слова госпожи Джермейн.

Эллен Джермейн, подтверждая свои слова, упомянула литовского коллаборациониста и участника «Литовского фронта активистов» Йонаса Норейку (считается одним из организаторов геноцида евреев в Литве), а также капитана Юозаса Крикштапониса (его отряд, как утверждается, участвовал в убийствах евреев на территории Белоруссии).

Йонасу Норейке установлен памятный камень и мемориальная доска на фасаде Библиотеки Академии Наук Литвы в столице страны. Также мемориальная надпись в его честь выбита на стене Музея Жертв геноцида в Вильнюсе. На центральной площади литовского города Укмерге находится памятник Юозасу Крикштапонису.

Лусине Баласян