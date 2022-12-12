Wildberries планирует построить в Воронежской области логоцентр за 11 млрд рублей

Онлайн-ритейлер Wildberries запланировал строительство в Воронежской области распределительного логистического центра стоимостью 11 млрд руб. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев, объект появится в граничащем с областным центром Новоусманском районе.

Генеральный директор и основатель Wildberries Татьяна Бакальчук отметила, что площадь центра составит 150 тыс. кв. м, он даст 7,5 тыс. рабочих мест. Строительство планируется начать в феврале следующего года, а первую очередь завершить к сентябрю.

«Это крупный инвестиционный объект и по объему вложений, и по новым рабочим местам, мы сделаем для него привлекательные условия — все для этого есть»,— заявил Александр Гусев на встрече с госпожой Бакальчук в Москве.

Сергей Толмачев, Воронеж