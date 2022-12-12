«Главное — переговоры России и США»

Не вопрос Кремля — так пресс-секретарь президента России прокомментировал вступление Виктора Бута в ЛДПР. Это произошло на партийном слете в Колонном зале Дома союзов. По словам Дмитрия Пескова, такое решение является личным выбором россиянина. Виктор Бут вернулся в Москву 8 декабря после 10-летнего заключения в американской тюрьме. Его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что Бут сможет серьезно усилить позиции либерал-демократов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Можно рискнуть сказать, что сам факт освобождения Виктора Бута из американской тюрьмы — событие, безусловно, важное. Но вот что касается его дальнейшей карьеры и позиционирования в российской политике или общественной жизни, этот вопрос, судя по всему, не является первостепенным. По крайней мере, для высшего руководства страны. Такой вывод можно сделать, исходя из комментариев относительно данной темы.

Предприниматель был приговорен в США к 25 годам тюремного заключения по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержке терроризма. Проще говоря, за торговлю оружием с организацией «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа». Вашингтон ее считает экстремистской и террористической. Но сами они называют себя партизанами и борцами с империализмом. Того же мнения придерживаются близкие России по духу Куба и Венесуэла.

В США Бута называли торговцем смертью и оружейным бароном, а в РФ — незаконно осужденным бизнесменом. И вот его обменяли на Бриттни Грайнер — звезду американского баскетбола. Кстати, и российского тоже, поскольку она успешно выступала за отечественный клуб УГМК. Однако нарушила законодательство, провозила в страну запрещенные вещества, за что и была осуждена на девять лет лишения свободы Химкинским судом Московской области.

И вот Виктор Анатольевич Бут вернулся в Москву и, толком не успев освоиться, вступил в ЛДПР. Впрочем, сенсацией это не является — событие более чем прогнозируемое. Об этом говорилось ни раз.

Что касается того, вырастет ли из этого что-то большое, ответить можно сразу: так кажется, что ничего особенного из этого не получится. В первую очередь потому, что само по себе будущее этой партии выглядит несколько туманно.

И нельзя сказать, что данная политическая организация как-то удивляет прорывными инициативами. Взять хотя бы последнее предложение партии — дать гражданам возможность голосовать в 16 лет. Можно было бы теоретически открыть дискуссию на сей счет, только вот нужно ли это делать? Насколько данная тема сейчас актуальна, сложно сказать.

Второй аспект касается того, насколько Бут усилит партийные ряды — так, что ЛДПР заживет новой жизнью и начнет побеждать на выборах всех уровней. Здесь также есть небольшие сомнения. Равно как и в случае его попадания в Госдуму, вряд ли это на что-то серьезно повлияет. Хотя для него лично, наверное, стать депутатом со всеми вытекающими последствиями и перспективами очень даже неплохо.

Тем не менее, как ни цинично это звучит, главное во всей этой истории — переговоры России и США. Они так или иначе идут и даже приносят результат, как мы видим. Очень возможно, что будут и другие обмены. Здесь вывод также очень простой: если контакты между державами есть, любые, значит, не все еще потеряно.

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