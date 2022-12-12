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Коммерсантъ FM
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Норвежский военный самолет пролетел над Баренцевом морем у границы с Россией

Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух над Баренцевом морем из-за обнаружения у границы норвежского самолета базовой патрульной авиации Р-3С «Орион». Как сообщило Минобороны России, МиГ-31 сопроводил Р-3С «Орион». Норвежский самолет вскоре развернулся и отлетел от российской границы, не нарушив ее.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота»,— сказано в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

После того, как норвежский самолет развернулся от российской границы, МиГ-31 вернулся в аэропорт базирования. В Минобороны добавили, что полет российского истребителя выполнялся в соответствии с международными нормами.

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