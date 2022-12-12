«Уралсиб» выкупил портфель потребкредитов физлиц Ситибанка

Банк «Уралсиб» закрыл сделку по покупке портфеля потребительских кредитов физических лиц одного из крупнейших банков в мире — Ситибанка. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралсиба».

«В состав приобретенного портфеля входят потребительские кредиты без залогового обеспечения, дальнейшее обслуживание которых с момента покупки портфеля будет производиться в банке "Уралсиб"»,— сказано в сообщении пресс-службы.

25 августа Citigroup, владелец Ситибанка, сообщила о сворачивании бизнеса в России, активы российского подразделения составляли около $10 млрд. 28 октября Ситибанк сообщил, что продал свой портфель потребительских кредитов «Уралсибу».

Об уходе Ситибанка — в материале «Ъ FM» «Ситибанк продал кредиты».

Олеся Павленко