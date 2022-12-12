В Перми арестован подозреваемый в передаче взятки сотруднику колонии

Следственный отдел по Мотовилихинскому району Перми следственного управления СК РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого жителя города Перми, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий»). По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, по данным следствия, днем, 10 декабря подозреваемый, находясь в автомобиле, сотруднику исправительного учреждения, часть взятки в сумме 10 тысяч рублей от обещанной ранее взятки в размере 20 тысяч рублей. Мужчина рассчитывал за эти деньги передать на территорию мобильные телефоны. В следственном управлении отмечают, что сотрудник колонии, к которому обратился подозреваемый, действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий под контролем сотрудников УФСБ России по Пермскому краю.

В настоящее время следователь продолжает проводить комплекс следственных и процессуальных действий для установления всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.