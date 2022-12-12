В подмосковной квартире нашли тело мастера спорта по кикбоксингу Екатерины Думбравы

Тело мастера спорта международного класса по кикбоксингу Екатерины Думбравы обнаружили вчера, 11 декабря, в квартире на улице Бирбкова в Орехово-Зуеве. Правоохранительные органы сообщили ТАСС, что, по предварительной версии, спортсменка покончила жизнь самоубийством. Екатерина Думбрава неоднократно представляла Россию на международных соревнованиях, на ее счету медали чемпионатов мира, Европы и России.

Позднее Telegram-канал «112» распространил аудиозапись, которую предположительно записала Екатерина Думбрава перед гибелью. В ней она говорит, что ей «надоело находиться на этой земле». Она сообщила, что собирается взять «последний шприц» и пойти купаться на Клязьму.

По информации Telegram-канала, тело спортсменки обнаружила мать. Следователям женщина рассказала, что в последнее время Екатерина Думбрава употребляла наркотики, однако ранее попыток суицида у нее не было.