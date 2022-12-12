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В Саратовской области после гибели на пожаре ребенка возбудили уголовное дело

В Хвалынске Саратовской области по факту пожара, в результате которого погиб ребенок, возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает СУ СК,

Сегодня соседи обнаружили возгорание квартиры дома № 25 на улице Волжской и вызвали пожарных. После ликвидации возгорания в квартире было обнаружено тело пятилетней девочки со следами термического воздействия и трехлетний мальчик. Его госпитализировали. Предварительно очаг пожара находился на балконе квартиры. Взрослых в момент пожара дома не было.

Проводятся следственные действия.

Марина Ковалева

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