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Возбуждено уголовное дело по факту пожара в кафе депутата ярославской облдумы

В Переславле-Залесском сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после пожара в кафе депутата Ярославской областной думы Сергея Хабибулина — «Монпансье». Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что, по словам Сергея Хабибулина, в здание кафе бросили коктейль Молотова в пластиковой бутылке, пламя достигало потолка летней веранды. Избежать полного уничтожения здания, по мнению депутата, помогла быстрая реакция повара кафе, который оперативно начал тушить возгорание при помощи огнетушителя. Вызов в МЧС не поступал. Сам депутат в случившемся видит предупреждение от политических оппонентов.

Алла Чижова

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