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Коммерсантъ FM
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Qiwi купила рекламное агентство Realweb

Поставщик платежных и финансовых услуг в России и СНГ компания Qiwi заключила соглашение о приобретении контрольного пакета акций ведущей группы компаний цифрового маркетинга RealWeb. Об этом сообщается в пресс-релизе Qiwi. Сумма сделки не раскрывается. Realweb является одним из крупнейших игроков на российском рынке цифрового маркетинга и специализируется на digital-рекламе.

«7 декабря 2022 года Qiwi заключила соглашение о приобретении 78% акций RealWeb, а оставшиеся 22% будут приобретены в течение следующих шести месяцев. Ожидается, что вознаграждение за сделку составит менее 10% собственных денежных средств компании»,— сообщили в Qiwi.

В компании считают, что сделка позволит ей укреплять свои лидирующие позиции в растущих сегментах бизнеса в области рекламы и цифрового маркетинга, основываясь на опыте RealWeb. Кроме того, это еще один шаг по дальнейшей диверсификации продуктового портфеля Qiwi и созданию дополнительной ценности для клиентов и акционеров.

В группу компаний Qiwi входят платежная система Qiwi, Киви-банк (АО), система денежных переводов Contact, «Факторинг-плюс», Flocktory и QPlatform. Компания увеличила общую чистую выручку в третьем квартале 2022 года на 35,9%, до 8,725 млрд руб.

Дарья Эрозбек

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