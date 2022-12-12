В Татарстане определили земельный участок под строительство крематория

В Татарстане в настоящее время определен участок под строительство крематория. Об этом заявила глава Агентства инвестиционного развития региона Талия Минуллина.

По ее словам, власти Татарстана провели встречу с бизнесменами по строительству первого в регионе крематория. На ней обсуждали финансово-экономическую модель проекта, а также планировку будущего объекта, логистику, интеграцию с МФЦ и цифровыми сервисами для граждан. В настоящее время инвестор готовит пакет документов, чтобы презентовать проект на Инвестиционном совете Татарстана.

Ранее сообщалось, что строительство крематория может начаться в Татарстане весной 2023 года. Оно будет вестись на основе государственно-частного партнерства.

"Ъ-Казань"