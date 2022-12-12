В Липецке оппозиционера заочно отправили под стражу по обвинению в распространении фейков об армии

Советский райсуд Липецка удовлетворил ходатайство регионального управления Следственного комитета России (СКР) о заключении под стражу Ильи Данилова, который с 2017 года возглавлял местный штаб оппозиционера Алексея Навального (штабы Навального признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены). Как следует из материалов суда, в случае задержания его отправят на два месяца в СИЗО-1.

В апреле СКР возбудил уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ по факту опубликования 14 марта этого года неустановленным гражданином в телеграм-канале «Данилов без купюр» материалов, содержащих заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции на территории Украины. Максимальная санкция статьи — 10 лет лишения свободы.

31 октября обвинение в совершении преступления было предъявлено Илье Данилову, который в ноябре 2021-го покинул Россию. В середине прошлого месяца его объявили в международный розыск.

Владимир Зоркий

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