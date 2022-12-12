В Краснодаре на улице Лавочкина открыли филиал поликлиники №11

В Краснодаре в Пашковском жилом массиве на улице Лавочкина открыли филиал поликлиники №11. Он сможет обслуживать около 30 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Здесь начнут принимать восемь участковых терапевтов, а также узкие специалисты. В следующем году планируем в этом же здании открыть детское отделение детской городской больницы»,— отметила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Она подчеркнула, что открытие этого медучреждения важно для активно развивающегося микрорайона. В поликлинике установили современное медоборудование, в том числе оснастили кабинеты функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики и эндоскопии. Кроме терапевтов, пациентов будут принимать неврологи, кардиологи, эндокринологи, дерматовенерологи, отоларингологи, окулисты, хирурги, урологи и онкологи.

Татьяна Ручкина

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