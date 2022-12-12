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Коммерсантъ FM
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Большой пресс-конференции Путина в этом году не будет

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что большой пресс-конференции Владимира Путина до Нового года не будет. По его словам, в Кремле рассчитывают, что президент найдет возможность пообщаться со СМИ. В прошлом году большая пресс-конференция прошла 23 декабря.

«Что касается большой пресс-конференции — да, до Нового года не будет. Вместе с тем мы рассчитываем, что все-таки президент найдет возможность пообщаться (с журналистами.— "Ъ"), как он делает это регулярно, в том числе в ходе зарубежных (поездок.— "Ъ")»,— представитель Кремля во время пресс-колла.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что господин Путин планирует до конца года выступить с посланием Федеральному собранию. Он говорил, что дата обращения к членам парламента зависит от графика президента, который «весьма динамичный, поскольку ситуация динамична». Источники РБК в ноябре сообщали, что в Кремле приступили к подготовке послания. В прошлый раз она проходило 21 апреля 2021 года.

Лаура Кеффер

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