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Коммерсантъ FM
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Лепс возместил материальный ущерб петербуржцу за драку

Певец Григорий Лепс возместил моральный и материальный ущерб пострадавшему петербуржцу, с которым подрался, а также принес свои извинения, сообщает «Фонтанка». Сегодня, 12 декабря, пострадавшему предстояло опознавать народного артиста по фото.

Инцидент произошел 4 декабря в баре Finnegans в Санкт-Петербурге. Григорий Лепс и его охранники подрались с 39-летним посетителем бара. Полиция возбудила дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью группой лиц).

Пострадавший принял извинения музыканта. На какую сумму был возмещен материальный ущерб, не уточняется. Ожидается, что в ближайшее время уголовное дело будет прекращено.

Подробнее о драке — в материале «Ъ» «Музыка развязала руки».

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