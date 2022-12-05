Музыка развязала руки

ГУ МВД по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, совершенном группой лиц после нападения певца Григория Лепса и его охранников на посетителя бара Finnegan`s. Артист хотел сыграть с потерпевшим в нарды на крупную сумму, но тот отказался, так как небогат. За отказ мужчина получил от певца удар в лицо, а позже на улице тот продолжил избиение вместе с охранниками. Помимо нескольких ушибов у пострадавшего сломан нос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Лепс

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Григорий Лепс

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге у Григория Лепса был концерт 2 декабря. На выступлении он повел себя странно: сначала оскорбил посетительницу, которая подарила ему цветы и пыталась сфотографироваться, а в середине исполнения на бис песни «Самый лучший день» бросил микрофон и очки, уйдя со сцены. В соцсетях артиста появилось сообщение, в котором он утверждает, что виной всему плохое самочувствие. «Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел... Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем и каждому за такой безумно теплый прием»,— говорится в посте в «ВКонтакте».

Сегодня ночью певец отдыхал в баре Finnegan`s на Московском проспекте. Там же сидел потерпевший. Господин Лепс потребовал сыграть с ним в нарды на крупную сумму.

По данным СМИ, речь шла о $10 тыс. Господин Горбачев сказал, что у него нет таких денег, и попросил оставить его в покое, после чего получил удар в лицо.

Далее конфликт перешел на улицу. Судя по видео, опубликованному изданием «Фонтанка», Григорий Лепс подпрыгивал и был готов драться. Первый удар потерпевшему нанес охранник певца, потом нападать стали они вдвоем. Господин Горбачев пытался убежать, но его догнали и стали бить уже ногами.

С адвокатом пострадавшего Евгением Хейфецем «Ъ» связаться не удалось. Концертный директор Григория Лепса Владимир Урюпин не ответил на сообщения.

По данным «Ъ», после инцидента пострадавший написал заявление в полицию. Она возбудила уголовное дело по ч. 1, ст. 35, п. «а», ч. 2, ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений группой лиц).

В полицейском рапорте (имеется в распоряжении «Ъ») сказано, что поведение Григория Лепса и его охраны «выражало особую дерзость и вседозволенность». Это привело к перелому носа с поперечным смещением костных отломков.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург