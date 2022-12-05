Полиция возбудила уголовное дело по факту драки с участием певца Григория Лепса и его охраны в Петербурге

Полиция Московского района Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью группой лиц) по факту драки с участием артиста Григория Лепса и его охранников с 39-летним посетителем бара. Видео с инцидентом появилось в СМИ сегодня, 5 декабря.

В настоящий момент сам господин Лепс в материалах уголовного дела не фигурирует, его возбудили в отношении неустановленных лиц, пишет 47news.

Инцидент в баре Finnegans на Московском проспекте произошел вечером 4 декабря. Григорий Лепс приехал в заведение после досрочно завершившегося концерта в Ледовом дворце, на котором он ушел со сцены, бросив микрофон. Позже артист заявил, что ушел со сцены из-за плохого самочувствия. По версии администрации бара, которую приводит «Фонтанка», конфликт развязал второй участник драки: он якобы требовал у господина Лепса сделать совместную фотографию. Сам пострадавший петербуржец утверждает, что певец предложил ему сыграть в нарды на крупную сумму и начал провоцировать его после отказа. Григорий Лепс и его представители к настоящему моменту инцидент не комментировали.

Сергей Яркин, Санкт-Петербург