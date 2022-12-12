Компания Audi создала нейросеть для разработки дизайна колесных дисков — сервис FelGAN разработан силами специалистов немецкого автопроизводителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Audi FelGAN

Фото: Audi Audi FelGAN

Фото: Audi

Нейросеть проходит обучение на множестве изображений существующих колесных дисков, а затем предлагает собственные варианты дизайна этих элементов. Новая разработка позволяет дизайнерам легко экспериментировать с формой, цветом, структурой поверхности и другими параметрами колеса в режиме реального времени.

Дизайнеры Audi также загружают в нейросеть свои рисунки и фотографии, добавляя их в базу данных для обучения FelGAN, а отдельные элементы сгенерированных нейросетью дизайнов специалисты заимствуют для своей работы над реальными дисками.

О том, воплощены ли в реальных автомобилях колеса, созданные с помощью фирменной нейросети, Audi не сообщает.

Максим Вершинин