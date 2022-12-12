В Сириусе временно приостановили взимание курортного сбора из-за изменения законодательства

В Сириусе приостановили взимание курортного сбора. Причиной стало изменение законодательства, согласно которому федеральная территория теперь будет сама регулировать эту процедуру, сообщает пресс-служба мэрии.

В администрации Сириуса подготовят собственные документы, в которых пропишут размер курортного сбора и сроки его перечисления в бюджет федеральной территории. Также документ будет содержать список льготных категорий граждан, порядок ведения реестра операторов курортного сбора и сроки представления ими отчета. Все полученные средства будут перечисляться в Фонд развития курортной инфраструктуры.

«Также будет сформирован Общественный совет, который будет рассматривать предложения по проектированию, строительству, содержанию и ремонту объектов курортной инфраструктуры за счет бюджетных ассигнований, а также осуществлять общественный контроль за целевым расходованием средств»,— отметили в пресс-службе администрации Сириуса.

5 декабря в федеральное законодательство о проведении эксперимента по взиманию курортного сбора включили Сириус и Санкт-Петербург. Ранее федеральная территория входила в эксперимент как часть Краснодарского края. В соответствии с этим собранные до 5 декабря деньги переведут до конца года в бюджет региона. Средства, полученные после указанной даты, операторы курортного сбора вернут плательщикам. После вступления в силу федерального закона Сириус сможет получать средства курортного сбора в свой бюджет и расходовать их на развитие собственной курортной инфраструктуры.

Татьяна Ручкина

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