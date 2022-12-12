Трое молодых людей погибли в столкновении с грузовиком на трассе в Удмуртии

11 декабря около 22:00 на 89 км трассы М7 «Волга» в Можгинском районе Удмуртии произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 24-летний водитель LADA Granta не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик VOLVO. После столкновения легковой автомобиль съехал в кювет.

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Водитель LADA и его 20-летний пассажир скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Еще одна 23-летняя пассажирка легкового автомобиля скончалась в больнице в течение суток.

Отмечается, что никто из погибших не был пристегнут ремнями безопасности.