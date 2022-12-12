Пригожин заявил о готовности забрать на фронт стрелявшего в полицейских в Новошахтинске

Бизнесмен и основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин заявил о готовности забрать обратно на фронт Павла Николина, которого обвиняют в нападении на полицейского в Новошахтинске. По словам господина Пригожина, он подписал ходатайство о личном поручительстве за господина Николина.

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Фото: Аркадий Будницкий, Коммерсантъ Павел Николин

Фото: Аркадий Будницкий, Коммерсантъ

«Николин в настоящее время находится под следствием, мы оказываем ему всевозможную поддержку. Руководство ''ЧВК Вагнера" никоим образом не снимает с себя никакой ответственности за его дальнейшую судьбу. Я уже подписал ходатайство о личном поручительстве за Николина и готов забрать его обратно на фронт»,— говорится в Telegram-канале «Кепка Пригожина», который ведет пресс-служба компании «Конкорд».

6 декабря в Новошахтинске мужчина напал на сотрудников полиции. Один из полицейских получил огнестрельное ранение. 7 декабря нападавший был задержан. 9 декабря по решению Ленинского районного суда господин Николин был арестован до 6 февраля 2023 года.

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