Госдума может рассмотреть поправки к закону о государственно-частном партнерстве до конца года

Второе чтение пакета поправок к закону о государственно-частном партнерстве (ГЧП) может пройти в Государственной думе до конца текущего года. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета по экономической политике Денис Кравченко на конференции «ГЧП в России: показатели и перспективы», организованной ИД «Коммерсантъ».

«Мы находимся в завершающей стадии, вполне вероятно, второе чтение может быть до конца года. Если нет — январь-февраль определенно»,— сказал господин Кравченко.

По словам депутата, законопроект предполагает приведение понятийного аппарата в сфере ГЧП в соответствие со сложившейся практикой концессий; возможность проведения процедуры конкурса в электронной форме на одной из восьми площадок, аккредитованных для госзакупок; возможность компенсации затрат, если по итогу рассмотрения предложения был объявлен конкурс, но инициатор не стал его победителем; а также использование банковской гарантии в качестве способа обеспечения заявки в конкурсе.

Кроме того, ко второму чтению законопроекта уже подготовлены дополнительные поправки, добавил Денис Кравченко. В частности, в рамках платы концедента будет предусмотрена возможность возмещения процентов по взаимному финансированию расходов на техническое обслуживание объекта. Оговаривается, что банк не является стороной концессионного соглашения. Исключается установление правительством РФ закрытого перечня квалификационных требований к участникам конкурса. Уточняется, что при реорганизации юрлица новое юрлицо должно соответствовать требованиям закона о ГЧП, а концессионная плата не является обязательным условием концессионного соглашения. Наконец, с 1 января 2025 года проведение «бумажного» конкурса перестанет быть обязательным.