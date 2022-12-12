Зону для испытаний беспилотных грузовиков могут создать на Бору

Первую в России специальную зону для испытаний роботов и беспилотных грузовиков намерены открыть на Бору Нижегородской области во второй половине 2023 года. Об этом сообщил исполнительный директор научно-производственного объединения «Андроидная техника» Евгений Дудоров в интервью «РИА Новости».

Беспилотную зону планируют создать в технопарке, который появится на базе завода «Боравтостекло». Для этого компания разрабатывает систему навигации «Консул» совместно с научно-исследовательским институтом микроэлектронной аппаратуры «Прогресс». Технология предполагает использование наземных и космических средств навигации.

«Предполагается обкатать работу в автономном режиме различных платформ: тех же "Маркеров" (робототехнический комплекс.– "Ъ") на колесном и гусеничном шасси и собственно беспилотных автомобилей. Данный технопарк уже скоро откроется и во второй половине 2023 года мы будем внедрять в нем эти беспилотные технологии»,– сказал Евгений Дудоров. По его словам, в дальнейшем в России могут появиться беспилотные районы вдоль трасс М-11, М-12 и других федеральных дорог.