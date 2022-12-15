Телега зимой

Несмотря на стартовавшие в организованном сегменте акции раннего бронирования на предстоящее лето, далеко не все путешественники готовы планировать отпуск в наступающем году. Самостоятельные туристы предпочитают откладывать решение этого вопроса, и, по мнению участников рынка, это мудро: основные скидки на перелеты еще впереди. «Деньги» выяснили, куда этим летом готовятся отправиться российские туристы и во сколько этот отдых им обойдется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

В ноябре—декабре участники туристического рынка традиционно начинают проводить акции раннего бронирования, предлагая путешественникам туры на предстоящее лето. Часто такие варианты доступны со скидками до 20%. Судя по ранее озвученным оценкам Ассоциации туроператоров России, на продажу уже выставлено 30–50% от запланированных программ по российским направлениям. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин указывает на заметный рост продаж организованных предложений в этом году.

Отсроченный вылет

Самостоятельных туристов некоторая неопределенность заставляет действовать осторожнее. По подсчетам «Яндекс.Путешествий», за год число бронирований, которые пользователи к 8 декабря совершили на весну—лето, сократилось на 8%. Во многом это произошло из-за падения на 48% числа билетов, забронированных по России. Внутренние путешествия традиционно формируют основной объем продаж систем бронирования в натуральном выражении, но за год их доля на предстоящий летний сезон, по данным «Яндекс.Путешествий», сократилась с 89% до 73%. Доля авиаперелетов за границу, соответственно, выросла с 11% до 27%, в натуральном выражении объем продаж увеличился на 54%. В OneTwoTrip указывают, что внутренние направления формируют 61% продаж на весну и 64% — на лето.

По оценкам «Яндекс.Путешествий», десять наиболее популярных зарубежных направлений сейчас формируют 20% от общего объема продаж на весенне-летний сезон. Чаще всего россияне, по данным сервиса, покупают билеты в Турцию, Узбекистан, Азербайджан, Израиль, ОАЭ, Таиланд, на Мальдивы, в Бразилию, Армению и Францию. Общее оживление на зарубежных направлениях в компании связывают со снятием пандемийных ограничений: это значительно упрощает поездки, а куда-то вообще делает их возможными.

Покупка билетов на лето в страны дальнего зарубежья, по данным «Яндекс.Путешествий», сейчас обходится пользователям в среднем в 37,5 тыс. руб., за год этот показатель вырос в два раза. В случае с направлениями ближнего зарубежья рост более скромный — на 37%, до 13,8 тыс. руб. Внутри страны на лето пользователи покупают пока в основном недорогие билеты, в среднем на них тратят 7,3 тыс. руб. Это лишь на 4% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Невысокая активность пользователей на российских направлениях частично объясняется сохраняющимися ограничениями на работу аэропортов южных регионов: в конце 2021 года они генерировали 20% ранних бронирований, показывают расчеты «Яндекс.Путешествий». К этому добавляется общая неопределенность — далеко не все путешественники в моменте уверены, что запланированная поездка состоится. Пока в числе лидирующих внутренних направлений, по оценкам «Яндекс.Путешествий», Сочи, Минводы и Москва. В OneTwoTrip добавляют к этому списку Калининград, Горно-Алтайск и Санкт-Петербург.

Бронь наперед

Размещение в отелях на предстоящий летний сезон путешественники пока тоже бронируют не слишком активно. Так, по подсчетам Ostrovok.ru, на 7 декабря на весну сейчас приходится 4% от общего объема бронирований, на лето — 3%. Оставшиеся 97% формируют продажи на январь—февраль. Поведение клиентов сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года, констатирует представитель сервиса. Одновременно россияне менее охотно бронируют отдых за рубежом. Если в прошлом году, по данным Ostrovok.ru, 39% весенне-летних бронирований на лето формировали международные направления, в этом их доля сократилась до 14%. Доля России в структуре продаж при этом выросла с 61% до 86%.

На туристов влияют общая неопределенность, сложность организации поездок за рубеж, неудобная и дорогая логистика, рассуждают в Ostrovok.ru. Хотя гендиректор «МТС Travel» Вадим Мельников тоже обратил внимание на преобладание в структуре продаж внутренних направлений, полагая, что спрос на отдых в России в предстоящем весенне-летнем сезоне заметно вырастет. «Клиенты понимают, что глобально ситуация с зарубежными поездками не меняется»,— поясняет он.

Ночь в российских отелях на весну—лето, по данным Ostrovok.ru, в среднем обходится россиянам сейчас в 4,2 тыс. руб., это на 13% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Пока в число наиболее популярных летних дестинаций входят Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Казань, Калининград, Анапа, Красная Поляна, Геленджик, Кисловодск и Иркутск. Вадим Мельников обращает внимание на рост средней стоимости бронирований в Дагестане и регионе Кавказских Минеральных Вод за год на 20%. Сейчас размещение продается примерно за 4,5–5 тыс. руб. в сутки.

Ночь за рубежом россиянам обходится в среднем в 5,75 тыс. руб., это на 19% ниже показателя годом ранее, свидетельствуют подсчеты Ostrovok.ru. Наиболее популярными направлениями в компании называют Белоруссию, Таиланд, Италию, Испанию, ОАЭ, Францию, Азербайджан, Узбекистан, Абхазию и Армению.

В санаторий со скидкой

Многие объекты размещения, тем не менее, объявили акции раннего бронирования. Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) Михаил Данилов утверждает, что акции раннего бронирования объявили фактически все российские здравницы. В некоторых объектах уже есть продажи не только на лето, но и на осень следующего года, замечает он. Забронировать отдых заранее в санаториях обычно стремятся постоянные клиенты: это предполагает скидку до 20% и гарантированное наличие мест на нужные даты в популярных объектах.

Гендиректор курорта «Машук Аква-Терм» Ольга Акимова указывает, что в ее объекте скидка составляет 10% и действует на заезды в периоды низкого спроса. Гендиректор Parus Medical Resort & Spa Юлия Шелепенкова говорит, что 10-процентный дисконт распространяется на все ранние бронирования за месяц и более. Представитель санатория имени Станко Марина Перова отмечает, что пока номера со скидкой 20% продаются на январь—февраль. Гендиректор центра «Переделкино» Максим Сучков отмечает, что размер дисконта при раннем бронировании варьируется от 5% до 20%, а сама акция пользуется спросом. «Массовая вакцинация, снижение заболеваемости дает положительный результат и уверенность в завтрашнем дне»,— рассуждает он.

Спросом в здравницах в следующем году, по мнению Михаила Данилова, традиционно будут пользоваться антистресс- и детокс-программы, остается актуальной реабилитация после COVID-19. Марина Перова также говорит о популярности детокс-программ. «Все больше и больше людей задумываются о правильном питании, очищении организма от шлаков и токсинов, о его омоложении»,— рассуждает она. Также эксперт обращает внимание на диагностику, программы, направленные на снижение утомляемости, избавление от хронической усталости и повышение стрессоустойчивости.

Варианты экономии

Участники туристического рынка традиционно не советуют откладывать планирование путешествия. В большинстве случаев цена авиабилетов только растет, уверены в «Яндекс.Путешествиях». Одновременно при планировании заранее у путешественников чаще есть больше вариантов для составления маршрута. Хотя представитель OneTwoTrip Елена Шелехова указывает, что сильно заранее обычно стоит покупать билеты на праздничные даты, спрос на поездки в которые традиционно высок. «Если вы твердо убеждены, что, например, с 4 по 8 марта хотели бы улететь в Стамбул или в Сочи, можете уже приобретать авиабилеты или как минимум мониторить цены и варианты перелетов»,— указывает она. В других случаях, по словам эксперта, поездку целесообразно планировать за месяц-два до путешествия. Цены и варианты авиарейсов на таком горизонте, как правило, наиболее подходящие, указывает она.

Один из собеседников «Денег» — эксперт туристического рынка — считает, что раннее бронирование билетов не всегда выгодно. Так, с конца января по март у авиакомпаний, по его наблюдениям, традиционно начинается период распродаж. Это низкий сезон, когда можно выгодно купить билеты вплоть до конца года, поясняет он. Хотя далеко не на все направления могут действовать скидки. Одновременно не все перевозчики уже в полной мере сформировали летние полетные программы. В дальнейшем в расписании могут появиться новые рейсы, в частности, чартерные, напоминает собеседник «Денег». Туристам, предпочитающим экскурсионные путешествия, раннее планирование также не всегда оказывается удобным: зачастую точные даты программ определяются ближе ко времени их старта. Объекты размещения, как правило, используют динамическую систему ценообразования, так что заявленные изначально тарифы впоследствии могут даже снизиться при недостаточном спросе.

Александра Мерцалова