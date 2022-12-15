Праздник в поезде

В число привычных вариантов для путешествий постепенно встраиваются железнодорожные круизы — тематические путешествия на поезде, включающие экскурсионную программу. Продукт уже получил пусть и ограниченную, но преданную аудиторию. «Деньги» выяснили, в какие железнодорожные круизы зимой отправляются туристы и сколько такое удовольствие стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Наиболее доступный и очевидный новогодний железнодорожный маршрут — путешествие в Великий Устюг. Программа «Зимняя сказка» «РЖД Тур» из Москвы рассчитана на две ночи и три дня. Помимо посещения «Вотчины Деда Мороза» она включает также поездку в Кострому с обзорной программой и экскурсией в «Терем Снегурочки». Цена такого тура для одного взрослого путешественника на период каникул варьируется от 43,1 тыс. руб. при размещении в купе до 63,5 тыс. руб. в классе люкс. В эту сумму также включены экскурсионное обслуживание, входные билеты, сладкий подарок для ребенка, питание по программе. Альтернативный маршрут «Величие Севера» помимо Великого Устюга включает также посещение горного парка «Рускеала» в Карелии и поездку в Архангельск. Путешествие рассчитано на пять дней и четыре ночи. Цена для взрослого в купе — 67,5 тыс. руб., при покупке ВИП-круиза — 230 тыс. руб.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин указывает, что подобные путешествия пользуются спросом у семей с детьми, но число желающих все-таки ограниченно. «Многим гостям хочется остаться ночевать в Великим Устюге, ведь программу с зимними забавами здесь можно организовать и на два дня»,— поясняет он. Одновременно, по словам эксперта, некоторых гостей отпугивает то, что железнодорожная станция находится в удалении от города. Господин Ромашкин обращает внимание на то, что традиция туристических поездов существовала еще в СССР, а в России сейчас только возрождается. Помимо путешествия в Великий Устюг в числе популярных маршрутов эксперт выделяет железнодорожные круизы по Карелии и Кавказу.

Тур «В Карелию зимой» при отправлении из Москвы предполагает посещение Петрозаводска, Чалны, Сортавалы, «Рускеалы» и Выборга. Цена в новогодние праздники — от 42,3 тыс. руб. при размещении в купе до 74,9 тыс. руб. в классе люкс. Впрочем, варианты железнодорожных круизов есть и для обеспеченных путешественников. Так, на сайте «РЖД Тур» предлагается ВИП-маршрут «Поезд рыбака» из Москвы в Астрахань и обратно. Тут цена начинается от 964 тыс. руб. Эта сумма включает аренду всего люксового вагона на десять человек, отдельно снять вагон-ресторан стоит от 850 тыс. руб. Дополнительно придется заплатить за питание, экскурсионное обслуживание, проживание в гостинице, рыбалку, услуги егерей.

Живописные железнодорожные маршруты туристы могут найти не только в России, но и за рубежом. Один из примеров — «Восточный экспресс» в Турции. Маршрут из Анкары в Карс при отправлении 1 января займет 26,5 часа. Цена билета — 189 турецких лир (633 руб.). Во Вьетнаме железная дорога тянется через всю страну с севера на юг. Билеты из Хошимина в Ханой на сайте местных туристических компаний предлагаются за $64–92, но покупка на месте может быть заметно более выгодной для путешественников.

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В Индии туристы могут воспользоваться люксовым поездом Maharajas’ Express. Самый бюджетный вариант тура «Сокровища Индии» продолжительностью четыре дня и три ночи обойдется в $4,7 тыс. при базовом размещении, в президентском номере аналогичное путешествие обойдется в $12,9 тыс. Цены на программу «Индийское великолепие» варьируются в диапазоне от $7,4 тыс. до $23,7 тыс. В путешествие по Шри-Ланке часто включают поездку на «Синем поезде», следующем из Канди в Эллу, такая поездка занимает всего шесть-семь часов и считается одним из самых живописных железнодорожных маршрутов Азии. Местные туристические компании предлагают билеты по $22,8 на человека, но на месте цена может быть ниже.

Господин Ромашкин полагает, что путешествия по железной дороге привлекают особых клиентов — людей старше 50 лет, привыкших к размеренному отдыху. Большинство туристов, по его словам, обычно делают выбор в пользу более динамичных поездок. «Если семь лет назад 80% наших туристов ездили в Санкт-Петербург на ночных поездах, то теперь это 10%, остальные пересели на "Сапсаны" и самолеты»,— констатирует он.

Александра Мерцалова