Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В столицу по делу

В Москве активно восстанавливается MICE-туризм

Период с сентября по декабрь — традиционное время всплеска деловой активности, когда представители бизнеса начинают чаще посещать деловые мероприятия, ездить в командировки, тем самым развивая MICE-туризм. В этом году самым востребованным у деловых туристов городом России стала Москва.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

MICE-туризм — очень перспективное ответвление делового туризма. Англоязычная аббревиатура расшифровывается так: M — деловые встречи (meetings), I — инсентив-мероприятия, тимбилдинги (Incentives), C — конференции (Conventions) и E — выставки (Exhibitions). Последнюю букву часто расшифровывают еще и как выездные корпоративные праздники (Events). Все мероприятия, проводимые предприятием в рамках MICE-туризма, направлены на его развитие, мотивацию и обучение сотрудников и привлечение новых партнеров и клиентов.

В последние годы сегмент MICE-туризма активно растет как во всем мире, так и в нашей стране. Это неудивительно, ведь проведение деловых мероприятий, по мнению экспертов, один из самых эффективных способов повышения узнаваемости бренда и продвижения продукта компании. Согласно исследованию Bizzabo, 95% ведущих маркетологов мира считают, что личные встречи на мероприятии могут оказать большое влияние на достижение бизнес-целей. А 85% участников исследования отметили, что такие встречи имеют решающее значение для успеха компании. Любое мероприятие, будь то конференция, выставка, бизнес-завтрак или вечеринка по случаю запуска нового продукта, позволяет компаниям привлечь потенциальных клиентов и повысить их лояльность. Многие предприятия часто прибегают к MICE-туризму еще и для того, чтобы улучшить атмосферу в коллективе и укрепить связи между сотрудниками.

«Важность мероприятий как инструмента корпоративных коммуникаций сейчас возросла многократно. Корпоративные события — это способ "обнять" своих сотрудников и проявить о них заботу, таким образом укрепив лояльность»,— отмечает креативный директор MICE Excellence Ирина Михалькова.

В 2020 году COVID-19 ударил по сфере туризма в первую очередь вследствие ограничений на перемещение путешественников. MICE-туризм во время пандемии просел вместе со всем туристическим рынком.

Однако в 2022 году туризм демонстрирует уверенный рост. По данным комитета по туризму города Москвы, внутренний турпоток в столицу за летний период 2022 года вырос примерно на 20% по сравнению с таким же периодом прошлого года. По словам участников Союза агентств делового туризма (САД), в третьем квартале этого года среди самых востребованных городов России у представителей бизнеса традиционно лидировали Москва и Санкт-Петербург. По сравнению со вторым кварталом года спрос на авиабилеты в столицу у корпоративных заказчиков вырос на 6%.

Москва не случайно так популярна среди деловых туристов: мэр и правительство Москвы активно работают над тем, чтобы столица оставалась привлекательной и доступной для бизнес-путешественников из других городов России и различных стран. Принимаются меры поддержки, которые помогают развивать MICE-туризм. В этом году московские власти выделяли гранты бизнесменам, организующим в столице MICE-мероприятия продолжительностью не менее двух дней, для частичной компенсации затрат на аренду помещения и технического оборудования. Максимальная сумма возмещения расходов на каждое мероприятие в сфере организованного делового туризма была 10 млн руб.

Кроме того, в Москве создана самая удобная в стране логистическая система — сюда легко добираться из любых регионов и любым видом транспорта. Немаловажную роль играет развитая инфраструктура столицы. Именно в Москве лучшие в стране конгрессно-выставочные возможности. Здесь расположены самые современные площадки для проведения промышленных выставок, такие как конгресс-центр «Технополис Москва», «Афимолл-Сити», «Сколково» и «Зарядье». А также традиционные и зарекомендовавшие себя «Экспоцентр», Гостиный Двор, ЦВЗ «Манеж» и многие другие. Кроме того, по данным Выставочного научно-исследовательского центра (ВНИЦ) R&C, в столице представлены около 50% российских профильных компаний по обслуживанию промышленных выставок — застройке стендов, кейтерингу, техподдержке, клинингу.

Также в столице расположено большое число отелей, где очень удобно проводить конференции и тут же размещать иногородних участников мероприятия. Сегодня подобные возможности предоставляют как отели класса люкс, такие как The Carlton, Moscow 5*, Hyatt Regency Petrovsky Park 5*, Lotte Hotel Moscow 5* и другие, так и отели классом чуть ниже — AZIMUT Сити Отель Олимпик Москва 4*, Отель & Конгресс-центр ВЕГА Измайлово 4*, Holiday Inn Moscow Sokolniki 4*. Всего в столице работает более 1800 гостиниц, многие из которых оснащены передовыми технологиями для организации деловых мероприятий.

В этом году в Москве недалеко от ВДНХ открылся один из самых больших конгресс-отелей в России крупной китайской сети гостиниц — Soluxe Hotel Moscow. «Площадка поспособствует дальнейшему росту турпотока из Китая и укреплению дружеских отношений между нашими государствами»,— считает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Всего, по ее словам, в ближайшие годы в Москве будет введено в эксплуатацию еще десять новых гостиниц на 1,2 тыс. номеров.

«Организация конференций, конгрессов, форумов и других деловых мероприятий оказывает значительный мультипликативный эффект на развитие экономики городов. Деловые мероприятия обеспечивают доход для всех категорий подрядчиков круглый год, в том числе в низкий туристический сезон»,— отмечает Майя Анурова, начальник управления по развитию делового туризма комитета по туризму города Москвы.

Москва богата и нестандартными локациями для проведения деловых мероприятий. В столице сегодня можно устроить презентацию продукта в старейшем ботаническом саду России — «Аптекарском огороде» — в окружении самых красивых и редких растений и деревьев или провести деловой форум в Московском планетарии, бизнес-встречу с партнерами — на яхте Radisson Flotilla, а корпоративный праздник — на крыше культового павильона «Рабочий и колхозница». Выбор именно таких локаций и внедрение развлекательного элемента в бизнес-программу очень в духе MICE-туризма.

Гости и участники наверняка будут делиться впечатлениями о них в своих социальных сетях, что дополнительно поспособствует развитию организовавшей их компании.

Светлана Иванов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...