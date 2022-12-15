В столицу по делу

Период с сентября по декабрь — традиционное время всплеска деловой активности, когда представители бизнеса начинают чаще посещать деловые мероприятия, ездить в командировки, тем самым развивая MICE-туризм. В этом году самым востребованным у деловых туристов городом России стала Москва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

MICE-туризм — очень перспективное ответвление делового туризма. Англоязычная аббревиатура расшифровывается так: M — деловые встречи (meetings), I — инсентив-мероприятия, тимбилдинги (Incentives), C — конференции (Conventions) и E — выставки (Exhibitions). Последнюю букву часто расшифровывают еще и как выездные корпоративные праздники (Events). Все мероприятия, проводимые предприятием в рамках MICE-туризма, направлены на его развитие, мотивацию и обучение сотрудников и привлечение новых партнеров и клиентов.

В последние годы сегмент MICE-туризма активно растет как во всем мире, так и в нашей стране. Это неудивительно, ведь проведение деловых мероприятий, по мнению экспертов, один из самых эффективных способов повышения узнаваемости бренда и продвижения продукта компании. Согласно исследованию Bizzabo, 95% ведущих маркетологов мира считают, что личные встречи на мероприятии могут оказать большое влияние на достижение бизнес-целей. А 85% участников исследования отметили, что такие встречи имеют решающее значение для успеха компании. Любое мероприятие, будь то конференция, выставка, бизнес-завтрак или вечеринка по случаю запуска нового продукта, позволяет компаниям привлечь потенциальных клиентов и повысить их лояльность. Многие предприятия часто прибегают к MICE-туризму еще и для того, чтобы улучшить атмосферу в коллективе и укрепить связи между сотрудниками.

«Важность мероприятий как инструмента корпоративных коммуникаций сейчас возросла многократно. Корпоративные события — это способ "обнять" своих сотрудников и проявить о них заботу, таким образом укрепив лояльность»,— отмечает креативный директор MICE Excellence Ирина Михалькова.

В 2020 году COVID-19 ударил по сфере туризма в первую очередь вследствие ограничений на перемещение путешественников. MICE-туризм во время пандемии просел вместе со всем туристическим рынком.

Однако в 2022 году туризм демонстрирует уверенный рост. По данным комитета по туризму города Москвы, внутренний турпоток в столицу за летний период 2022 года вырос примерно на 20% по сравнению с таким же периодом прошлого года. По словам участников Союза агентств делового туризма (САД), в третьем квартале этого года среди самых востребованных городов России у представителей бизнеса традиционно лидировали Москва и Санкт-Петербург. По сравнению со вторым кварталом года спрос на авиабилеты в столицу у корпоративных заказчиков вырос на 6%.

Москва не случайно так популярна среди деловых туристов: мэр и правительство Москвы активно работают над тем, чтобы столица оставалась привлекательной и доступной для бизнес-путешественников из других городов России и различных стран. Принимаются меры поддержки, которые помогают развивать MICE-туризм. В этом году московские власти выделяли гранты бизнесменам, организующим в столице MICE-мероприятия продолжительностью не менее двух дней, для частичной компенсации затрат на аренду помещения и технического оборудования. Максимальная сумма возмещения расходов на каждое мероприятие в сфере организованного делового туризма была 10 млн руб.

Кроме того, в Москве создана самая удобная в стране логистическая система — сюда легко добираться из любых регионов и любым видом транспорта. Немаловажную роль играет развитая инфраструктура столицы. Именно в Москве лучшие в стране конгрессно-выставочные возможности. Здесь расположены самые современные площадки для проведения промышленных выставок, такие как конгресс-центр «Технополис Москва», «Афимолл-Сити», «Сколково» и «Зарядье». А также традиционные и зарекомендовавшие себя «Экспоцентр», Гостиный Двор, ЦВЗ «Манеж» и многие другие. Кроме того, по данным Выставочного научно-исследовательского центра (ВНИЦ) R&C, в столице представлены около 50% российских профильных компаний по обслуживанию промышленных выставок — застройке стендов, кейтерингу, техподдержке, клинингу.

Также в столице расположено большое число отелей, где очень удобно проводить конференции и тут же размещать иногородних участников мероприятия. Сегодня подобные возможности предоставляют как отели класса люкс, такие как The Carlton, Moscow 5*, Hyatt Regency Petrovsky Park 5*, Lotte Hotel Moscow 5* и другие, так и отели классом чуть ниже — AZIMUT Сити Отель Олимпик Москва 4*, Отель & Конгресс-центр ВЕГА Измайлово 4*, Holiday Inn Moscow Sokolniki 4*. Всего в столице работает более 1800 гостиниц, многие из которых оснащены передовыми технологиями для организации деловых мероприятий.

В этом году в Москве недалеко от ВДНХ открылся один из самых больших конгресс-отелей в России крупной китайской сети гостиниц — Soluxe Hotel Moscow. «Площадка поспособствует дальнейшему росту турпотока из Китая и укреплению дружеских отношений между нашими государствами»,— считает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Всего, по ее словам, в ближайшие годы в Москве будет введено в эксплуатацию еще десять новых гостиниц на 1,2 тыс. номеров.

«Организация конференций, конгрессов, форумов и других деловых мероприятий оказывает значительный мультипликативный эффект на развитие экономики городов. Деловые мероприятия обеспечивают доход для всех категорий подрядчиков круглый год, в том числе в низкий туристический сезон»,— отмечает Майя Анурова, начальник управления по развитию делового туризма комитета по туризму города Москвы.

Москва богата и нестандартными локациями для проведения деловых мероприятий. В столице сегодня можно устроить презентацию продукта в старейшем ботаническом саду России — «Аптекарском огороде» — в окружении самых красивых и редких растений и деревьев или провести деловой форум в Московском планетарии, бизнес-встречу с партнерами — на яхте Radisson Flotilla, а корпоративный праздник — на крыше культового павильона «Рабочий и колхозница». Выбор именно таких локаций и внедрение развлекательного элемента в бизнес-программу очень в духе MICE-туризма.

Гости и участники наверняка будут делиться впечатлениями о них в своих социальных сетях, что дополнительно поспособствует развитию организовавшей их компании.

Светлана Иванов